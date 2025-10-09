Possibili grattacapi per l’Inter in vista della sfida di sabato 18 ottobre contro la Roma allo Stadio Olimpico. L’amichevole tra Argentina e Portorico, che vede tra i convocati Lautaro Martinez, è stata posticipata di 24 ore: non si giocherà più lunedì 13 ottobre al Soldier Field di Chicago, ma martedì 14 ottobre al Chase Stadium di Miami. La decisione è arrivata per motivi di sicurezza e ordine pubblico, dopo i disordini scoppiati a Chicago durante le manifestazioni contro il presidente statunitense Donald Trump. Posticipato il ritorno in Italia. Il rinvio rischia però di creare un effetto domino per i club europei coinvolti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Inter, imprevisti dall’Argentina verso la Roma: slitta il rientro di Lautaro