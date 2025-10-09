Inter imprevisti dall’Argentina verso la Roma | slitta il rientro di Lautaro

Sololaroma.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Possibili grattacapi per l’Inter in vista della sfida di sabato 18 ottobre contro la Roma allo Stadio Olimpico. L’amichevole tra Argentina e Portorico, che vede tra i convocati Lautaro Martinez, è stata posticipata di 24 ore: non si giocherà più lunedì 13 ottobre al Soldier Field di Chicago, ma martedì 14 ottobre al Chase Stadium di Miami. La decisione è arrivata per motivi di sicurezza e ordine pubblico, dopo i disordini scoppiati a Chicago durante le manifestazioni contro il presidente statunitense Donald Trump. Posticipato il ritorno in Italia. Il rinvio rischia però di creare un effetto domino per i club europei coinvolti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

inter imprevisti dall8217argentina verso la roma slitta il rientro di lautaro

© Sololaroma.it - Inter, imprevisti dall’Argentina verso la Roma: slitta il rientro di Lautaro

In questa notizia si parla di: inter - imprevisti

inter imprevisti dall8217argentina versoInter, slitta il rientro di Lautaro: la gestione dell'attacco verso la Roma. Pio Esposito e Bonny dal 1'? - Rinviata di un giorno la partita tra Argentina e Porto Rico, il capitano nerazzurro rientrerà più tardi del previsto ... Secondo calciomercato.com

Inter, Pavard verso l’addio: 20mln per l’erede perfetto per Chivu - Una volta fatto, però, andrà sostituito ed in tal senso è stato scelto l’erede perfetto per l’esigenza di Cristian ... Scrive calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Inter Imprevisti Dall8217argentina Verso