La politica americana, probabilmente, non era tra gli aspetti a cui Cristian Chivu pensava di dover badare. Una volta che i giocatori prendono la via della nazionale, la preoccupazione riguarda muscoli e ossa, pregando che non risentano dello sforzo, che non riportino traumi. L’Inter ha però appena scoperto quanto ogni possibile imprevisto sia dietro l’angolo. Nella serata italiana di ieri, infatti, è rimbalzata dall’Argentina la notizia dello slittamento dell’amichevole tra l’albiceleste e Porto Rico, prevista a Chicago alla 1.00 (ora nostrana) della notte tra lunedì e martedì prossimo. È stata invece spostata di un giorno e con sede a Miami. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Inter, grana albiceleste. L’Argentina posticipa. C’è l’incognita Lautaro