Inter grana albiceleste L’Argentina posticipa C’è l’incognita Lautaro
La politica americana, probabilmente, non era tra gli aspetti a cui Cristian Chivu pensava di dover badare. Una volta che i giocatori prendono la via della nazionale, la preoccupazione riguarda muscoli e ossa, pregando che non risentano dello sforzo, che non riportino traumi. L’Inter ha però appena scoperto quanto ogni possibile imprevisto sia dietro l’angolo. Nella serata italiana di ieri, infatti, è rimbalzata dall’Argentina la notizia dello slittamento dell’amichevole tra l’albiceleste e Porto Rico, prevista a Chicago alla 1.00 (ora nostrana) della notte tra lunedì e martedì prossimo. È stata invece spostata di un giorno e con sede a Miami. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: inter - grana
L'Inter lo preferì a Leoni, oggi tramonta pure la pista Rayo: grana Palacios in uscita
Palacios Inter, l’argentino ora è una grana di mercato! Quel rimpianto legato a Leoni e non solo: ora nemmeno il Rayo lo vuole!
Leggere @Gazzetta_it sull'Inter è esperienza surreale Oltre l'Istituto Luce, oltre la Corea del Nord! Stilnovo della leccata Futurismo della genuflessione Romanticismo del cheerleading Fantascienza del servilismo I Grandi Classici del Giornalismo Ultrà - X Vai su X
Il gran gol di Paolo Baldieri, con la maglia del Pisa, all’Inter - facebook.com Vai su Facebook
Inter, la 'grana Barella' blocca Sensi - L'Inter ha per ora bloccato l'addio di Stefano Sensi e non solo per l'infortunio di Correa (con il centrocampista italiano che può giocare all'occorrenza da seconda punta), ma anche per la "grana ... Da calciomercato.com
Inter, grana Asllani: cessione fatta ma lui rifiuta la destinazione e blocca il mercato - Il centrocampista albanese classe 2002 è reduce da una stagione tutt'altro che entusiasmante in termini di numeri e presenze, durante la quale ha ... Lo riporta tuttosport.com