Inter Dimarco alla Rai | Dobbiamo essere pronti e vincerle tutte

Federico Dimarco, esterno dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Rai Sport in vista dei prossimi impegni della Nazionale azzurra in vista delle qualificazioni ai Mondiali 2026. IMPEGNI IN NAZIONALE – “ Dobbiamo cercare di vincere tutte le partite. Tra Norvegia e Israele nel calcio non si sa mai cosa può succedere, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Stankovic: "Nazionale, che sogno. Di Dimarco la prima chiamata, aveva ragione. Tifo Chivu con tutto il cuore, ama l'Inter. Oltre a papà ho studiato da Calhanoglu"
Dimarco is back Goal e assist, più una rete vanificata da una deviazione di Akanji in fuorigioco, e una spinta costante sulla fascia sinistra. Federico Dimarco è stato, insieme a Bonny, il protagonista indiscusso della goleada rifilata dall'Inter alla Cremonese
Italia, Dimarco: "Noi dobbiamo vincere e farci trovare pronti, dobbiamo andare al Mondiale" - Federico Dimarco guarda con decisione ai prossimi impegni della Nazionale nelle qualificazioni mondiali. Scrive tuttojuve.com
