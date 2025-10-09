Inter De Zerbi su Luis Henrique | Ha qualità ma deve fare questo

Roberto De Zerbi, tecnico dell’OM, ha rilasciato un’ intervista in esclusiva dal Corriere della Sera. Tra gli argomenti della chiacchierata, anche l’esterno nerazzurro Luis Henrique – ex Marsiglia – e la testa del campionato. MARSIGLIA SPECIALE – “ Sì, come Foggia 10 anni fa: il modo di vivere il calcio è uguale L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, De Zerbi su Luis Henrique: “Ha qualità, ma deve fare questo”

In questa notizia si parla di: inter - zerbi

Inter, è caccia al difensore: spuntano pure Kim e Kiwior. Per Pavard si inserisce anche De Zerbi

Rabiot Inter, parla la madre-agente: «L’esclusione del Marsiglia uno shock, c’entra anche De Zerbi! Non va escluso un ritorno in Italia, ecco perché»

Pavard Inter, ora ci prova anche il Marsiglia: De Zerbi spinge per averlo, ma c’è questo ostacolo

De Zerbi: "Luis Henrique riuscirà a sfondare all’Inter? La competizione è alta ma lui ha caratteristiche diverse. Ogni tanto gli dicevo che giocava in ciabatte: deve sfruttare di più il suo potenziale" (Corriere della Sera) - X Vai su X

Viviano: “De Zerbi all’Inter con Marotta? La vedo dura, ecco perché” - facebook.com Vai su Facebook

L'allenatore italiano ha parlato anche di Luis Henrique dell'Inter: "Gli dicevo che giocava in ciabatte". - Roberto De Zerbi si è raccontato in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera; l'allenatore del Marsiglia, che sta vivendo un inizio di stagione più che positivo, ha spiegato come vede il calcio ... Secondo goal.com

De Zerbi: “Henrique? Ecco cosa gli dicevo e cosa deve fare. Gasperini? All’Inter pagò…” - Intervistato dal Corriere della Sera, De Zerbi ha parlato anche dell'esterno nerazzurro e ha espresso ammirazione nei confronti di Gasperini ... msn.com scrive