Inter De Zerbi Inter favorita per lo scudetto

Ilprimatonazionale.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole di De Zerbi L’allenatore del Marsiglia Roberto De Zerbi ha parlato di diversi temi al Corriere dello Sport. L’ex allenatore di Foggia e Brighton ha parlato della situazione in testa alla Serie A, della sua carriera e della situazione di lotta per lo scudetto al vertice della Serie L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

inter de zerbi inter favorita per lo scudetto

© Ilprimatonazionale.it - Inter, De Zerbi “Inter favorita per lo scudetto”

In questa notizia si parla di: inter - zerbi

Inter, è caccia al difensore: spuntano pure Kim e Kiwior. Per Pavard si inserisce anche De Zerbi

Rabiot Inter, parla la madre-agente: «L’esclusione del Marsiglia uno shock, c’entra anche De Zerbi! Non va escluso un ritorno in Italia, ecco perché»

Pavard Inter, ora ci prova anche il Marsiglia: De Zerbi spinge per averlo, ma c’è questo ostacolo

inter de zerbi interDe Zerbi: "Il Napoli è più vivo che mai, ma l'Inter è ancora la più forte" - L'allenatore del Marsiglia Roberto De Zerbi è intervenuto al Corriere della Sera. Segnala tuttonapoli.net

De Zerbi: “Mi manca l’Italia. Napoli più che vivo, l’Inter forse è ancora la più forte” - Roberto De Zerbi, ex Napoli e attuale allenatore del Marsiglia, ha rilasciato un' intervista al Corriere della sera nella quale ha parlato anche della lotta al primo posto in Serie A. Da mondonapoli.it

Cerca Video su questo argomento: Inter De Zerbi Inter