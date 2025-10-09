Inter De Zerbi Inter favorita per lo scudetto

Le parole di De Zerbi L’allenatore del Marsiglia Roberto De Zerbi ha parlato di diversi temi al Corriere dello Sport. L’ex allenatore di Foggia e Brighton ha parlato della situazione in testa alla Serie A, della sua carriera e della situazione di lotta per lo scudetto al vertice della Serie L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, De Zerbi “Inter favorita per lo scudetto”

In questa notizia si parla di: inter - zerbi

Inter, è caccia al difensore: spuntano pure Kim e Kiwior. Per Pavard si inserisce anche De Zerbi

Rabiot Inter, parla la madre-agente: «L’esclusione del Marsiglia uno shock, c’entra anche De Zerbi! Non va escluso un ritorno in Italia, ecco perché»

Pavard Inter, ora ci prova anche il Marsiglia: De Zerbi spinge per averlo, ma c’è questo ostacolo

De Zerbi: "Luis Henrique riuscirà a sfondare all’Inter? La competizione è alta ma lui ha caratteristiche diverse. Ogni tanto gli dicevo che giocava in ciabatte: deve sfruttare di più il suo potenziale" (Corriere della Sera) - X Vai su X

Viviano: “De Zerbi all’Inter con Marotta? La vedo dura, ecco perché” - facebook.com Vai su Facebook

De Zerbi: "Il Napoli è più vivo che mai, ma l'Inter è ancora la più forte" - L'allenatore del Marsiglia Roberto De Zerbi è intervenuto al Corriere della Sera. Segnala tuttonapoli.net

De Zerbi: “Mi manca l’Italia. Napoli più che vivo, l’Inter forse è ancora la più forte” - Roberto De Zerbi, ex Napoli e attuale allenatore del Marsiglia, ha rilasciato un' intervista al Corriere della sera nella quale ha parlato anche della lotta al primo posto in Serie A. Da mondonapoli.it