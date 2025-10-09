Inter Chivu accelera l’inserimento di Luis Henrique e Diouf Un investimento da 50 milioni che non ha ancora ripagato

Inter, il tecnico Chivu accelera l’inserimento di Luis Henrique e Diouf. Un investimento da 50 milioni che però. La sosta del campionato, seppur arrivata in un momento di buona intensità per l’Inter, porta con sé benefici notevoli. Questo periodo di stop si presenta come un’opportunità cruciale: da un lato, per rigenerare le energie di chi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Inter, Chivu accelera l’inserimento di Luis Henrique e Diouf. Un investimento da 50 milioni che non ha ancora ripagato

In questa notizia si parla di: inter - chivu

Breda sottolinea: «Inter, con Chivu nuova gestione! Inzaghi aveva gerarchie fisse»

Inter: dal Newcastle alla permanenza: Chivu cambia ruolo a Frattesi

CM.com – Inter, Chivu: "Non ho paura di niente"

Mkhitaryan: "Chivu bravo a farci voltare pagina. Per l'Inter tutto possibile" #inter #mkhitaryan #chivu - X Vai su X

Chivu e la scelta di non essere folle: così ha migliorato l'Inter di Inzaghi - facebook.com Vai su Facebook

Inter, Chivu: “Potevamo chiuderla prima, ma oggi contava solo vincere” - Chivu ha iniziato così: “La nota positiva è la vittoria, perché avevamo bisogno ed eravamo un po’ in debito sotto questo aspetto. Come scrive gianlucadimarzio.com

Chivu sulla graticola, ultim’ora pazzesca in casa Inter: l’annuncio - Poche ore e andrà in scena il derby d’Italia tra Juve e Inter, subito ... diregiovani.it scrive