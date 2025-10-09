Inter Caprile | Serie A il livello si è alzato Onorato di essere accostato ai top club
Il portiere classe 2001 del Cagliari, Elia Caprile, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, parlando della Serie A e dei vari top club che si sono interessati a lui in estate, tra cui c’è anche l’Inter. IL CAGLIARI – “Siamo partiti bene e dobbiamo darcene atto perché i punti L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Calciomercato Inter, trovato finalmente l’erede di Sommer? I nerazzurri sondano Caprile per il prossimo anno
Calciomercato Inter, per la porta piace Elia Caprile del Cagliari: la situazione
Caprile Inter, è lui il portiere del futuro: Marotta lo ha scelto, fissato il prezzo
Caprile, ecco la mossa dell'Inter. "Negli ultimi giorni Ausilio ha chiesto…"
Noah #Atubolu è un nome che l'#Inter tiene d'occhio da diversi anni. Ma non è l'unico portiere nel mirino: tra questi c'è anche Elia #Caprile. ? @FabrizioRomano
Caprile Inter, Ausilio si muove per il portiere del Cagliari: ecco cos’ha fatto il dirigente dei nerazzurri - Caprile Inter, il dirigente dei nerazzurri Piero Ausilio ha iniziato a programmare un piano per strappare il portiere al Cagliari di Tommaso Giulini L’Inter continua a muoversi sul fronte del mercato ... Riporta cagliarinews24.com
Inter in cerca di un portiere: Ausilio cerca informazioni sull'ex Napoli - Le chiamate del ds a chi lo ha avuto: il classico giro d’orizzonti che evidenzia, ulteriormente, il gradimento interista verso la saracinesca cresciuta nel vivaio del Chievo ... Si legge su tuttosport.com