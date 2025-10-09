Inter Caprile | Serie A il livello si è alzato Onorato di essere accostato ai top club

Ilprimatonazionale.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il portiere classe 2001 del Cagliari, Elia   Caprile, ha rilasciato una lunga intervista a  La Gazzetta dello Sport, parlando della Serie A e dei vari top club che si sono interessati a lui in estate, tra cui c’è anche l’Inter. IL CAGLIARI –   “Siamo partiti bene e dobbiamo darcene atto perché i punti L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

inter caprile serie a il livello si 232 alzato onorato di essere accostato ai top club

© Ilprimatonazionale.it - Inter, Caprile: “Serie A, il livello si è alzato. Onorato di essere accostato ai top club”

In questa notizia si parla di: inter - caprile

Calciomercato Inter, trovato finalmente l’erede di Sommer? I nerazzurri sondano Caprile per il prossimo anno

Calciomercato Inter, per la porta piace Elia Caprile del Cagliari: la situazione

Caprile Inter, è lui il portiere del futuro: Marotta lo ha scelto, fissato il prezzo

inter caprile serie livelloCaprile Inter, Ausilio si muove per il portiere del Cagliari: ecco cos’ha fatto il dirigente dei nerazzurri - Caprile Inter, il dirigente dei nerazzurri Piero Ausilio ha iniziato a programmare un piano per strappare il portiere al Cagliari di Tommaso Giulini L’Inter continua a muoversi sul fronte del mercato ... Riporta cagliarinews24.com

inter caprile serie livelloInter in cerca di un portiere: Ausilio cerca informazioni sull'ex Napoli - Le chiamate del ds a chi lo ha avuto: il classico giro d’orizzonti che evidenzia, ulteriormente, il gradimento interista verso la saracinesca cresciuta nel vivaio del Chievo ... Si legge su tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Inter Caprile Serie Livello