Inter Caprile resta nel mirino | Ausilio al lavoro

Prosegue senza alcun tipo di freno la sosta per le Nazionali e l’Inter sta tirando le somme di questo avvio di stagione. La vittoria per 4-1 con la Cremonese ha dato ulteriori certezze ai nerazzurri, che stanno continuando a risalire la china di una classifica che inizia a soddisfare l’ambiente. L’obiettivo è quello di rimanere su questa scia positiva, dando un chiaro segnale alla concorrenza nella lotta per lo Scudetto. Al tempo stesso, però, il direttore sportivo Piero Ausilio starebbe delineando il piano per la sessione estiva di calciomercato. Il dirigente italiano sarebbe alla ricerca di un nuovo centrale e, al tempo stesso, di un portiere. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

