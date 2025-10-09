Il calciomercato non va mai in vacanza e sebbene il campionato di Serie A sia ancora alla sesta giornata giocata, le dirigenze iniziano già a programmare possibili colpi per il futuro: l’Inter, ad esempio, sa già quali sono i reparti da sistemare la prossima estate, tenendo in considerazione le numerose scadenze di contratto nel 2026, a partire da quella di Yann Sommer. Il portiere svizzero già nel corso dell’estate sembrava pronto a lasciare l’Inter, ma si è ritrovato a temporeggiare per attendere la scadenza di contratto il prossimo giugno. Con Cristian Chivu, Sommer sta vivendo un periodo di alternanza con Josep Martinez, ma con il suo addio in vista, i dirigenti nerazzurri starebbero già cercando il profilo ideale per prendere il suo posto. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, caccia al post Sommer: spunta un nuovo profilo dalla Bundesliga