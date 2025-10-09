Inter caccia al post Sommer | spunta un nuovo profilo dalla Bundesliga
Il calciomercato non va mai in vacanza e sebbene il campionato di Serie A sia ancora alla sesta giornata giocata, le dirigenze iniziano già a programmare possibili colpi per il futuro: l’Inter, ad esempio, sa già quali sono i reparti da sistemare la prossima estate, tenendo in considerazione le numerose scadenze di contratto nel 2026, a partire da quella di Yann Sommer. Il portiere svizzero già nel corso dell’estate sembrava pronto a lasciare l’Inter, ma si è ritrovato a temporeggiare per attendere la scadenza di contratto il prossimo giugno. Con Cristian Chivu, Sommer sta vivendo un periodo di alternanza con Josep Martinez, ma con il suo addio in vista, i dirigenti nerazzurri starebbero già cercando il profilo ideale per prendere il suo posto. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
In questa notizia si parla di: inter - caccia
Bowen: «Rinnovo Inter Women? Mai dubbi! Ora a caccia di trofei»
Inter, Zielinski a caccia di riscatto: “Tutto negativo se non vinci. Chivu diverso da Inzaghi” | VIDEO CM.IT
Calciomercato Inter, caccia al tesoretto per soddisfare le richieste dell’Atalanta: questi addii possono portare all’acquisto di Lookman!
L'Inter va a caccia di un difensore in vista degli addii di Acerbi e De Vrij, e tra i nomi attenzionati c'è quello di Muharemovic. - facebook.com Vai su Facebook
En plein cercasi: l’Inter di Chivu a caccia di un inizio perfetto in Champions. L’obiettivo è di avere 12 punti prima delle sfide alle big - X Vai su X
Calciomercato Inter News/ Atubolu scelto come post Sommer, l’alternativa arriva dall’Arabia (9 ottobre 2025) - Il calciomercato Inter è alla ricerca di un nuovo portiere, i nomi preferiti sono quelli di Noah Atubolu e Bento ... Come scrive ilsussidiario.net
Mercato Inter, nerazzurri al lavoro per il dopo Sommer: spunta uno nome a sorpresa dalla Germania - Tutti i dettagli In vista della prossima sessione di calciomercato estivo, l’Inter ha già iniziato a p ... Scrive calcionews24.com