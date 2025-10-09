Inter-Atletico Madrid amichevole | dove vederla in tv e streaming

Inter-Atletico Madrid dove vederla. Approfittando della sosta nazionali, l’Inter giocherà venerdì a Bengasi in Libia un’amichevole con l’Atletico Madrid in un assaggio della sfida di Champions, anche se le formazioni saranno pesantemente rimaneggiate dalle assenze dei giocatori via per gli impegni delle nazionali. In particolare l’Inter sarà prima di 13 giocatori: Lautaro Martínez con l’Argentina, Carlos Augusto con il Brasile, Sucic con la Croazia, poi gli azzurri Bastoni, Barella, Dimarco, Esposito e Frattesi con l’Italia, Dumfries e De Vrij con l’Olanda, Zielinski con la Polonia, Akanji con la Svizzera e Calhanoglu con la Turchia. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

In questa notizia si parla di: inter - atletico

Inter-Atletico Madrid, stessi obiettivi di mercato. Uno ha già scelto! – Sky

Lookman Inter, arriva il rifiuto all’Atletico Madrid: strada spianata per i nerazzurri, l’Atalanta può cedere

Lookman Inter, l’Atletico Madrid non preoccupa: svelato l’obiettivo, Chivu aspetta

Inter-Atletico Madrid domani, 10 ottobre, alle ore 18 su Inter Tv - X Vai su X

? L’Inter in campo venerdì nella Reconstruction Cup contro l’Atletico: possibile chance per Palacios in difesa, Darmian e Luis Henrique sugli esterni più alcuni U23. La probabile: Sommer; Bisseck, Acerbi, Palacios; Darmian, Diouf, Bovo, Mkhitaryan, L. - facebook.com Vai su Facebook

Inter-Atlético Madrid sarà visibile in chiaro? Tutte le informazioni sull'amichevole dei nerazzurri - Andiamo a scoprire tutte le informazioni sull'amichevole tra Inter e Atlético Madrid: formazioni, dove vederla e orario. Segnala tag24.it

Inter-Atletico Madrid, i convocati per l’amichevole in Libia - Come annunciato nei giorni scorsi, l’ Inter il prossimo venerdì 10 ottobre 2025 sarà protagonista in Libia di un’amichevole contro l’ Atletico Madrid del Cholo Simeone. Scrive passioneinter.com