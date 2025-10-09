integrity tour il picchio tra i protagonisti

L’Ascoli è stato protagonista della seconda tappa dell’ integrity tour della Lega Pro, che anche nel corso della stagione sportiva 2025-26 ha confermato il proprio impegno per prevenire e contrastare pratiche di match fixing, a tutela dei valori sportivi, proseguendo all’interno di un percorso di sensibilizzazione che va avanti da ben 14 anni e che ha coinvolto più di 13mila tesserati, 350 squadre e 150 città italiane. Ogni anno vengono infatti coinvolte 30 squadre, con una media di 60 tesserati ad incontro tra prima squadra e Primavera. Nell’integrity tour sono sempre coinvolti dirigenti, tecnici e calciatori della prima squadra e delle formazioni giovanili, destinatari del progetto organizzato con Sportradar AG e che vede la collaborazione anche dell’ Associazione italiana calciatori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

