Intasca i soldi per la ristrutturazione della villa ma non finisce i lavori | truffati 4 riccionesi
Riccione, 9 ottobre 2025 – Già immaginavano la propria villa a due piani in centro a Riccione completamente rinnovata. Riqualificata negli arredi e non solo, a seguito di un intervento di ristrutturazione da un milione di euro, sfruttando il contributo del Superbonus. E invece, per quattro riccionesi assistiti dall’avvocato Alessandro Frisoni quel sogno si è ben presto tramutato in un incubo una volta resisi conto che la ditta incaricata di svolgere il pacchetto di lavori ben preso aveva fatto perdere le proprie tracce lasciando il cantiere a metà. Neanche, considerando che da dopo la data dell’incarico, avvenuto nel 2021, l’amministratore unico della Srl – un riminese di 48 anni – aveva fatto perdere le proprie tracce dopo aver portato a buon fine lavori di contorno come il ricambio degli infissi e delle ringhiere, per neanche tremila euro complessivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
