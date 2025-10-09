Installati i nuovi arredi a Fiumetto Entro l’estate i bagni auto-pulenti
Passo in avanti per l’accoglienza e i servizi presenti nell’area della Versiliana che costeggia il viale Apua e che nel marzo 2015 fu devastata dal terribile uragano. Una "seconda" vita che era iniziata nel migliore dei modi finché i residenti hanno cominciato a recalamare più attenzione visto il crescente numero di persone che scelgono questo "polmone" verde per trovare un po’ di refrigerio. Come prima risposta, l’amministrazione comunale aveva dotato la zona di panchine e cestini per i rifiuti, ma da alcuni giorni sono arrivati anche i nuovi tavoli da picnic con sedute. Tutti i nuovi arredi, realizzati in materiali con elevata resistenza agli agenti atmosferici e all’usura, sono stati posizionati in sostituzione di quelli rimasti o già rimossi perché fatiscenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
