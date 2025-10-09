Lorenzo Insigne è pronto a tornare nel campionato italiano: colpo in canna per il club di Serie A. Da uccel di bosco al ritorno in patria, nella terra dove ci si è consacrati. In estate hanno fatto rientro in Italia, tra gli altri, Ciro Immobile, Federico Bernardeschi ed Edin Dzeko. Di questi tre, arrivati alla pausa per gli impegni delle nazionali di ottobre, nessuno ha lasciato il timbro. L’ex attaccante della Lazio, dopo un anno al Besiktas, si è accasato al Bologna. Un ritorno in Italia sfortunato per il fu Re Ciro che proprio nella Capitale, contro la Roma alla prima giornata, si è fermato per infortunio. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Insigne torna in Serie A: il colpo è in canna, ma c’è un ostacolo