C ontro la monotonia. Se l’inesorabile arrivo della stagione fredda è per molti sinonimo di un inevitabile appiattimento estetico e stilistico, i look giusti sono pronti a ribaltare questa concezione. Portando una gradita ventata d’aria fresca nel guardaroba. Un esempio? I jeans blu scuro e gli outfit donna con cui sfoggiarli. Outfit di ottobre 2025: come affrontare l’autunno con stile X Nell’ Autunno 2025, infatti, il cosiddetto indigo denim si candida a diventare il capo più versatile e sofisticato dell’armadio. Complice una sfumatura profonda, naturalmente raffinata e ricercata, gli outfit donna con i jeans blu scuro accompagnano fashioniste di ogni età dall’ufficio all’aperitivo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Insieme a maglioncini essenziali, blazer strutturati e bluse femminili. Gli indigo jeans si preparano a diventare protagonisti del guardaroba di stagione