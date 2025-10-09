Insieme a maglioncini essenziali blazer strutturati e bluse femminili Gli indigo jeans si preparano a diventare protagonisti del guardaroba di stagione
C ontro la monotonia. Se l’inesorabile arrivo della stagione fredda è per molti sinonimo di un inevitabile appiattimento estetico e stilistico, i look giusti sono pronti a ribaltare questa concezione. Portando una gradita ventata d’aria fresca nel guardaroba. Un esempio? I jeans blu scuro e gli outfit donna con cui sfoggiarli. Outfit di ottobre 2025: come affrontare l’autunno con stile X Nell’ Autunno 2025, infatti, il cosiddetto indigo denim si candida a diventare il capo più versatile e sofisticato dell’armadio. Complice una sfumatura profonda, naturalmente raffinata e ricercata, gli outfit donna con i jeans blu scuro accompagnano fashioniste di ogni età dall’ufficio all’aperitivo. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: insieme - maglioncini
Di che cosa voglio parlarvi oggi ? Di maglieria !! Guardiamo insieme le proposte della nuova stagione @jdy_global Morbidezza e qualità le caratteristiche essenziali per i maglioncini da indossare per l’ inverno 2025 www.extroshop.it Largo dei mille 10/d - facebook.com Vai su Facebook
#Benetton Group si fa in sette: ecco le doppie scissioni con cui Sforza riorganizza il gruppo dei maglioncini colorati https://milanofinanza.it/fashion/benetton-group-si-fa-in-sette-le-doppie-scissioni-con-cui-sforza-riorganizza-il-gruppo-dei-maglioncini-20251008 - X Vai su X
In solitaria o come sotto giacca. I maglioncini sottili sono il vero capo must-have dell’Autunno 2025 - Il guardaroba del momento punta ancora sulla versatilità e sull'eleganza di maglioncini passe- Scrive iodonna.it