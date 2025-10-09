Carissime lettrici, cari lettori, benvenuti a una nuova edizione di #InsideUsa, la vostra finestra sugli Stati Uniti, dove analizziamo i retroscena politici e culturali che stanno modellando il presente e il futuro della superpotenza. Io sono Roberto Vivaldelli e, come ogni giovedì, vi portiamo nel cuore delle dinamiche americane. Pronti? Partiamo! Questa settimana, il nostro approfondimento esclusivo per gli abbonati si concentra sulla campagna di propaganda di Israele negli Stati Uniti. Il Ministero degli Esteri israeliano ha pianificato una campagna di propaganda da 4,1 milioni di dollari, esplicitamente “filo-israeliana e anti-palestinese”, per riconquistare il sostegno dei cristiani evangelici americani, una fascia demografica in cui il consenso per Israele sta calando. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - InsideUsa – I cristiani americani nel mirino della propaganda di Israele