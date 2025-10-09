Inseguito dai carabinieri si getta nel fiume Oglio e annega | muore 24enne

Ecodibergamo.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LA TRAGEDIA. Terminato nel peggiore dei modi un inseguimento nella serata di mercoledì 8 ottobre a Cividate, in via Legionari. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

