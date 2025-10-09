Insegue per strada l'ex fidanzato con un coltello | denunciata una ragazza di 22 anni

A Muggiò, in provincia di Monza e della Brianza, una 22enne palermitana ha inseguito con un coltello da cucina il suo ex compagno durante un litigio: la giovane è stata denunciata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

