Insegnanti precari a Como quasi 4mila senza stabilità | Serve dignità e salari adeguati
Nelle scuole comasche il numero dei lavoratori precari continua a crescere, riflettendo una crisi strutturale che non riguarda solo le cattedre vacanti, ma l’intero sistema educativo. I dati parlano chiaro: nel 2016 i precari erano 2.038, saliti a 3.209 nel 2019 e arrivati a 3.915 nel 2023. In. 🔗 Leggi su Quicomo.it
