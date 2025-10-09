Inps Fava | I conti stanno bene 2024 chiuso con utile di 15 miliardi

Imolaoggi.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

''Abbiamo chiuso il 2024 con un utile di 15 miliardi e una crescita retributiva del 5,5 per cento'', ha dichiarato il presidente dell'Inps. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

inps fava i conti stanno bene 2024 chiuso con utile di 15 miliardi

© Imolaoggi.it - Inps, Fava: “I conti stanno bene, 2024 chiuso con utile di 15 miliardi”

In questa notizia si parla di: inps - fava

Giffoni 55: Gabriele Fava presidente INPS «Questo è il vostro tempo, vogliamo che siate felici, che abbiate successo»

Pensioni anticipate? Il presidente Inps Fava spegne i sogni della Lega: «Chi è in salute lavori più a lungo o il sistema salta»

Fava (Inps): "Per la prima volta l'istituto mette i giovani al centro" – Il video

inps fava conti stannoInps, Fava "Chiuso il 2024 con un utile di 15 miliardi" - Vogliamo accompagnarli nel mercato del lavoro dove possono trovare la loro gratificazione professionale. Si legge su msn.com

inps fava conti stannoFava, 'conti Inps tornano, pensioni ci sono e ci saranno' - Abbiamo chiuso il 2024 con un saldo positivo di quindici miliardi e soprattutto con un incremento co ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Inps Fava Conti Stanno