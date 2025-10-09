Inox Bf lancia Ecosludge Macchina rivoluzionaria per il trattamento fanghi

Si chiama Ecosludge. Una macchina rivoluzionaria per il trattamento dei fanghi. Sarà esposta al Miac, stand A15, quello della Inox BF; azienda con sede a Camigliano, nel comune di Capannori, e che da sempre investe sulla ricerca e lo sviluppo con un occhio particolarmente attento alla sostenibilità e all’ambiente. Sollecitata dai propri clienti, la Inox BF è arrivata a sviluppare questo strumento che si allinea con "Alligator", altro apparato, operativo da poco tempo e che serve per eliminare i fili metallici dalle presse di cartaccia. La caratteristica fondamentale è rappresentata dal fatto che questo macchinario è applicabile su tutti i nastri trasportatori esistenti, sia in buca, sai fuori dal pavimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

