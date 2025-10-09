Innovatori d’impresa | la storia dei fratelli Mele nel docufilm promosso dalla Fondazione Banco d Napoli

È stato presentato a Napoli allo Space Cinema di Fuorigrotta “La Napoli scintillante dei fratelli Mele”, docufilm ideato da Bianca Stranieri, storica dell’arte della seta, del tessuto, del costume e della moda, e diretto da Francesco Carignani. Protagonisti: i fratelli Emiddio e Alfonso Mele, geniali imprenditori che alla fine dell’Ottocento aprirono a Napoli i primi Grandi Magazzini, rivoluzionando il commercio dell’epoca con un nuovo modo di vendere i beni, la vendita per corrispondenza con catalogo. Il montaggio e la fotografia sono di Luigi Scaglione. “Un grande progetto iniziato grazie alla Fondazione Banco di Napoli, che ha già sostenuto la realizzazione della mostra, del volume e del convegno Ai Grandi Magazzini. 🔗 Leggi su Ildenaro.it