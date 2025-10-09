Iniziati i lavori di chiusura del porticato del Manthonè in via Tiburtina Valeria FOTO

Ilpescara.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati avviati i lavori di chiusura del porticato della scuola Manthonè in via Tiburtina Valeria a Pescara.Ad annunciare l'inizio dell'intervento è la presidente della commissione Mobilità a Sicurezza, Maria Luigia Montopolino della Lega.«Ringrazio Antonio Romano e la Provincia per essere. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

