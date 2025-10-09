Infortunio Miretti il centrocampista alza i giri del proprio motore | lavoro senza sosta alla Continassa con un obiettivo chiaro Ultime
Infortunio Miretti, il calvario sta per finire: il centrocampista lavora alla Continassa, la sosta potrebbe essere decisiva per il suo recupero. Un altro pezzo da novanta pronto a tornare. La sosta per le nazionali sta servendo alla Juventus per svuotare l’infermeria, e dopo Gleison Bremer, anche Fabio Miretti vede la luce in fondo al tunnel. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il giovane centrocampista sta lavorando senza sosta alla Continassa per mettersi alle spalle il problema muscolare che lo ha tenuto ai box da inizio stagione. Infortunio Miretti: il piano per il rientro. Il calvario del classe 2003 sta per finire. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: infortunio - miretti
Infortunio Miretti: problema alla coscia destra per il centrocampista bianconero in Juve Juventus Next Gen. Le sue condizioni
TS – Miretti, infortunio contro la Juve Next Gen: cos’è successo
Juve Juventus Next Gen, Marco Baridon a caldissimo: «Cos’è successo con Vlahovic, segnali da Douglas Luiz. L’infortunio di Miretti cambia il mercato?» – VIDEO
Infortunio #Miretti Il calvario sta per finire - X Vai su X
23 convocati in vista di Verona-Juventus Nell'elenco stilato da Tudor mancano solamente due bianconeri: non prendono parte alla gara Miretti e Milik Il centrocampista sta ancora recuperando dall'infortunio subito contro la Next Gen ad Agosto #Verona - facebook.com Vai su Facebook
Infortunio Miretti, il calvario sta davvero per finire: arrivano aggiornamenti importanti dalla Continassa sulle sue condizioni - Infortunio Miretti, finalmente buone notizie per il classe 2003: superata la lesione muscolare, ora l’obiettivo è tornare tra i convocati Una luce in fondo al tunnel, un rientro che sa di rinforzo a t ... Secondo juventusnews24.com
Infortunio Miretti, niente da fare per il centrocampista: out anche alla vigilia di Villarreal Juve. Le ultimissime – VIDEO - Infortunio Miretti, nessuna buona notizia per il classe 2003: non ha preso parte alla rifinitura, il suo recupero procede a rilento (Marco Baridon inviato alla Continassa) – Se da un lato l’infermeria ... Si legge su juventusnews24.com