Infortunio Miretti il centrocampista alza i giri del proprio motore | lavoro senza sosta alla Continassa con un obiettivo chiaro Ultime

Infortunio Miretti, il calvario sta per finire: il centrocampista lavora alla Continassa, la sosta potrebbe essere decisiva per il suo recupero. Un altro pezzo da novanta pronto a tornare. La sosta per le nazionali sta servendo alla Juventus per svuotare l’infermeria, e dopo Gleison Bremer, anche Fabio Miretti vede la luce in fondo al tunnel. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il giovane centrocampista sta lavorando senza sosta alla Continassa per mettersi alle spalle il problema muscolare che lo ha tenuto ai box da inizio stagione. Infortunio Miretti: il piano per il rientro. Il calvario del classe 2003 sta per finire. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

