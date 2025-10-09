Infortunio Lobotka c’è già la data del possibile rientro | quali partite salterà il metronomo del Napoli

Spazionapoli.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli è costretto a fare i conti con una situazione molto complessa: l’infortunio di Stanislav Lobotka. Di seguito le partite dove lo slovacco non sarà presente.  La vittoria contro il Genoa ha consegnato al Napoli e ad Antonio Conte la vetta della classifica. Il successo ottenuto al Maradona, però, non ha portato solo notizie positive. Infatti, durante l’arco dei novanta minuti ben due azzurri sono finiti ko. Il primo è stato Stanislav Lobotka e il secondo Matteo Politano, con le sensazioni che son sempre state negative. Non a caso, proprio il metronomo azzurro è costretto a fare i conti con un infortunio che non gli permetterà di scendere in campo nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

infortunio lobotka c8217232 gi224 la data del possibile rientro quali partite salter224 il metronomo del napoli

© Spazionapoli.it - Infortunio Lobotka, c’è già la data del possibile rientro: quali partite salterà il “metronomo” del Napoli

In questa notizia si parla di: infortunio - lobotka

Napoli, infortunio per Lobotka

Napoli-Genoa, infortunio per Lobotka: lo slovacco lascia il campo al 42esimo

Lobotka si fa male, ennesimo infortunio muscolare (si allunga la lista)

Napoli, l'infortunio muscolare di Lobotka non è grave. Il ct della Slovacchia: "Nulla di serio" - L’infortunio muscolare rimediato da Stanislav Lobotka con la maglia della nazionale non sembra essere niente di serio, di conseguenza la sua presenza nel big match di sabato tra Napoli e Juventus non ... Si legge su m.tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Infortunio Lobotka C8217232 Gi224