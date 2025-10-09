Il Napoli è costretto a fare i conti con una situazione molto complessa: l’infortunio di Stanislav Lobotka. Di seguito le partite dove lo slovacco non sarà presente. La vittoria contro il Genoa ha consegnato al Napoli e ad Antonio Conte la vetta della classifica. Il successo ottenuto al Maradona, però, non ha portato solo notizie positive. Infatti, durante l’arco dei novanta minuti ben due azzurri sono finiti ko. Il primo è stato Stanislav Lobotka e il secondo Matteo Politano, con le sensazioni che son sempre state negative. Non a caso, proprio il metronomo azzurro è costretto a fare i conti con un infortunio che non gli permetterà di scendere in campo nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Infortunio Lobotka, c’è già la data del possibile rientro: quali partite salterà il “metronomo” del Napoli