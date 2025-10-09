Infortunio Cabal cosa filtra sul recupero del difensore colombiano? Tempi più lunghi tutti gli aggiornamenti dopo il nuovo stop

Infortunio Cabal: l’esterno colombiano dovrà aspettare ancora a lungo prima di tornare a disposizione di Tudor. Tutti gli aggiornamenti. Arrivano notizie contrastanti dall’infermeria della  Juventus  in vista della ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali. Se per alcuni giocatori chiave il rientro in campo sembra imminente, per l’esterno colombiano  Juan Cabal  i tempi di recupero si preannunciano  decisamente più lunghi. Secondo quanto riportato dal  Corriere dello Sport, il colombiano non sarà disponibile per la prossima partita contro il  Como  e dovrà attendere ancora prima di riaggregarsi al gruppo e mettersi a disposizione di  Igor Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

infortunio cabal cosa filtraFLASH | Juventus, si fa male Cabal: cambio obbligato, fuori in lacrime - Infortunio Cabal – Brutta notizia per la Juventus dopo appena 15’ di gioco nella sfida contro il Villarreal. fantamaster.it scrive

Infortunio Cabal: le condizioni del difensore della Juventus, i tempi di recupero, quando torna e quante partite salta - La partita di Juan Cabal contro il Villarreal è durata solo 15 minuti, prima di accasciarsi a terra dopo aver accusato un problema fisico. Lo riporta ilbianconero.com

