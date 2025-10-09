Infortunio Cabal cosa filtra sul recupero del difensore colombiano? Tempi più lunghi tutti gli aggiornamenti dopo il nuovo stop

Infortunio Cabal: l’esterno colombiano dovrà aspettare ancora a lungo prima di tornare a disposizione di Tudor. Tutti gli aggiornamenti. Arrivano notizie contrastanti dall’infermeria della Juventus in vista della ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali. Se per alcuni giocatori chiave il rientro in campo sembra imminente, per l’esterno colombiano Juan Cabal i tempi di recupero si preannunciano decisamente più lunghi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il colombiano non sarà disponibile per la prossima partita contro il Como e dovrà attendere ancora prima di riaggregarsi al gruppo e mettersi a disposizione di Igor Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

