infortunio alla padana tubi di guastalla grave 50enne

Guastalla (Reggio Emilia), 9 ottobre 2025 - Grave infortunio sul lavoro, in mattinata alla sede della Padana Tubi di Guastalla, nella zona industriale a San Giacomo, in via Roncaglio Superiore. Secondo quanto si è inizialmente appreso, si tratterebbe di un incidente con un muletto in movimento, che poco dopo le 8 ha coinvolto un lavoratore di 54 anni, in uno dei capannoni dell'azienda, che opera nel settore dell’acciaio. Inizialmente la situazione generale non sembrava critica, ma all’arrivo dei primi soccorritori il ferito ha perso i sensi, con le condizioni peggiorare. Oltre all’ambulanza della Croce rossa locale sono intervenuti pure l’autoinfermieristica e l’automedica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it