influenze cinesi in europa italia e romania sotto la lente al senato

Giovedì il Senato ha ospitato il convegno “Le influenze cinesi in UE. I casi Italia e Europa orientale (Romania)”, promosso dal senatore Giulio Terzi di Sant’Agata in collaborazione con Doublethink Lab (Taiwan), l’associazione rumena Expert Forum e il Global Committee for the Rule of Law “Marco Pannella”. L’iniziativa ha offerto una riflessione sulle modalità con cui la Repubblica Popolare Cinese proietta la propria influenza politica, economica e culturale all’interno dell’Unione Europea, con focus su Italia e Romania. Il dibattito ha preso spunto dal China Index 2024, il rapporto che Doublethink Lab pubblica ogni anno per misurare l’influenza cinese in 101 Paesi attraverso 99 indicatori che spaziano dall’accademia alla politica, dai media alla tecnologia. 🔗 Leggi su Formiche.net

