Influencer porta mamma papà zio e zia a fare interventi di chirurgia estetica tutti insieme per 63mila euro di spesa Lo zio | Mi dicono che sembro mio figlio mi sento sexy

Una vacanza di famiglia per fare chirurgia estetica tutti insieme? Lo ha fatto davvero Veronica Apice, influencer assieme alla mamma, al papà, alla zia e allo zio (tutti sopra i 62 anni) e la storia la racconta People. Sono volati in Colombia dove hanno speso 68 mila dollari (circa 63mila euro) per lifting del viso, liposuzione, riduzione del seno, blefaroplastica e rinoplastica, per un totale di oltre 68.000 dollari. L’influencer 27enne ha spiegato che per loro è una cosa “normale: ho sempre visto mia madre operarsi e pensavo ‘ecco, sta andando in Colombia a farsi un intervento’. Questa è semplicemente la realtà di come vedevo le mie zie, le mie cugine, mia madre, persino mia nonna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

