Infermiera viene investita e cade a terra | grave soccorsa in elicottero

Veneziatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Investita da un'automobile, una donna di 57 anni è finita a terra ed è rimasta gravemente ferita. L'incidente si è verificato all'alba a Portogruaro, a pochi passi dall'ospedale cittadino. La vittima è un'infermiera di 57 anni, G.G., che dopo la collisione sarebbe caduta male e avrebbe battuto la. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

