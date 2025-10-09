Infermiera viene investita e cade a terra | grave soccorsa in elicottero
Investita da un'automobile, una donna di 57 anni è finita a terra ed è rimasta gravemente ferita. L'incidente si è verificato all'alba a Portogruaro, a pochi passi dall'ospedale cittadino. La vittima è un'infermiera di 57 anni, G.G., che dopo la collisione sarebbe caduta male e avrebbe battuto la. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
In questa notizia si parla di: infermiera - viene
San Ginesio, attraversa la strada e viene travolta da un camion: l'infermiera Marinella Cipollari morta sul colpo. Choc sulla Provinciale 78
Scende dall’auto per chiudere il garage, ma non aziona il freno a mano e viene travolta: morta infermiera 55enne
All’Angelo ricostruita la lingua di un’infermiera trentenne con i lembi del suo braccio Accade in sette ore e mezza di sala operatoria a una professionista che durante gli studi aveva assistito a uguali interventi. Ripristinati eloquio, gusto, movimento e sensibilità - facebook.com Vai su Facebook
Attraversa, investita da un camion. Muore un’infermiera di 59 anni - Investita mentre attraversava la strada per andare a prendere la sua auto, è cosi che perde la vita Marinella Cipollari, 59 anni, infermiera residente a Falerone. Secondo ilrestodelcarlino.it