Infermiera abusa di minori con l'amante e la moglie di lui | nuove prove a carico dei tre arrestati

Fanpage.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continuano le indagini sull'infermiera di Latina trovata in possesso di immagini pedopornografiche: scambiava le foto con una coppia, un uomo con cui aveva una relazione e la moglie di lui. 🔗 Leggi su Fanpage.it

