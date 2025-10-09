Infastidiva i pazienti legata e sedata muore in ospedale

Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo aver infastidito gli altri pazienti venne sedata e legata alla barella ma, alcune ore dopo, andò in arresto cardiaco e morì. E’ quanto sarebbe accaduto lo scorso 12 settembre nel pronto soccorso dell’ospedale del Mare di Napoli e ora la famiglia della donna, una 39enne che soffriva di crisi epilettiche, ha deciso di rivolgersi ad un legale per presentare una denuncia in procura per accertare le cause del decesso. Il legale della famiglia, l’avvocato Amedeo Di Pietro, ha già trasmesso un esposto in cui viene evidenziato che la donna è rimasta bloccata nel pronto soccorso per diverse ore prima di morire. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Infastidiva i pazienti”, legata e sedata muore in ospedale

In questa notizia si parla di: infastidiva - pazienti

Napoli, legata e sedata in ospedale. Morta 39enne: «Infastidiva gli altri pazienti» - Dopo aver infastidito gli altri pazienti venne sedata e legata alla barella ma, alcune ore dopo, andò in arresto cardiaco e morì. Lo riporta msn.com

«Infastidisce i pazienti». Sedata e legata alla barella, 39enne va in arresto cardiaco e muore in ospedale - È morta a 39 anni dopo essere stata sedata e legata alla barella perché «infastidiva gli altri pazienti». Riporta leggo.it