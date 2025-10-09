Infastidiva i pazienti legata e sedata muore in ospedale a Napoli I familiari presentano denuncia | Diteci cosa è successo

Dopo aver infastidito gli altri pazienti venne sedata e legata alla barella ma, alcune ore dopo, andò in arresto cardiaco e morì. E’ quanto sarebbe accaduto lo scorso 12 settembre nel pronto soccorso dell’ospedale del Mare di Napoli e ora la famiglia della donna, una 39enne che soffriva di crisi epilettiche, ha deciso di rivolgersi ad un legale per presentare una denuncia in procura per accertare. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - "Infastidiva i pazienti", legata e sedata muore in ospedale a Napoli. I familiari presentano denuncia: "Diteci cosa è successo"

In questa notizia si parla di: infastidiva - pazienti

“Infastidiva i pazienti”, legata e sedata muore in ospedale

"Infastidiva i pazienti": legata a una barella e sedata, muore in ospedale

“Legata e sedata perché infastidiva i pazienti”, muore 39enne in ospedale a Napoli

Infastidiva altri pazienti al pronto soccorso dell'ospedale del Mare di #Napoli: #sedata e #legata alla barella è #morta per un arresto cardiaco. La famiglia della 39enne ha deciso di denunciare quanto avvenuto il 12 settembre per accertare i fatti. - X Vai su X

Napoli, sedata e legata al letto perché infastidiva i pazienti: morta per attacco cardiaco - La famiglia ha presentato una denuncia per accertare le cause del decesso ... Secondo quotidiano.net

Napoli, sedata e legata alla barella perché «infastidiva gli altri pazienti»: donna di 39 anni muore in ospedale, aveva avuto un attacco epilettico - Aveva infastidito gli altri pazienti in ospedale, per questo è stata sedata e legata alla barella ma, alcune ore dopo, è morta per un arresto cardiaco. Da msn.com