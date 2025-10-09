Infastidiva i pazienti | legata a una barella e sedata muore in ospedale
Sedata e legata alla barella dopo aver infastidito gli altri pazienti, poi una 39enne che soffriva di crisi epilettiche è andata in arresto cardiaco ed è morta. È quanto accaduto lo scorso 12 settembre nel pronto soccorso dell'ospedale del Mare di Napoli e ora la famiglia della donna ha deciso di. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: infastidiva - pazienti
“Infastidiva i pazienti”, legata e sedata muore in ospedale
“Legata e sedata perché infastidiva i pazienti”, muore 39enne in ospedale a Napoli
'Infastidiva i pazienti', legata e sedata muore in ospedale - Dopo aver infastidito gli altri pazienti venne sedata e legata alla barella ma, alcune ore dopo, andò in arresto cardiaco e morì. Secondo msn.com
Legata ad una barella al pronto soccorso perché “infastidiva” gli altri pazienti, muore per un arresto cardiaco - Una 39enne muore dopo essere stata sedata e legata in pronto soccorso a Napoli: la famiglia presenta denuncia per accertare le cause. Segnala blitzquotidiano.it