infastidisce i pazienti sedata e legata alla barella 39enne va in arresto cardiaco e muore in ospedale

Leggo.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È morta a 39 anni dopo essere stata sedata e legata alla barella perché «infastidiva gli altri pazienti». La tragedia è avvenuta lo scorso 12 settembre nel. 🔗 Leggi su Leggo.it

infastidisce pazienti sedata legataNapoli, sedata e legata alla barella perché «infastidiva gli altri pazienti»: donna di 39 anni muore in ospedale, aveva avuto un attacco epilettico - Aveva infastidito gli altri pazienti in ospedale, per questo è stata sedata e legata alla barella ma, alcune ore dopo, è morta per un arresto cardiaco. Riporta msn.com

