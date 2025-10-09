Infastidisce i passanti e si scaglia contro i carabinieri | arrestato ventinovenne

Agrigentonotizie.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri sono intervenuti perché quel giovane, nei pressi di alcune attività commerciali di via Esperando, creava, forse perché ubriaco, fastidi. Alla vista dei militari dell'Arma, il ventinovenne tunisino non soltanto s'è innervosito ulteriormente, ma s'è scagliato contro uno dei. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

