Infantino su Italia Israele | Adesso c’è il cessate il fuoco e siamo felici abbiamo ottimi rapporti con il governo degli Stati Uniti Tutti sapete che…
Infantino, presidente della FIFA, ha fatto il punto sulla gara tra Italia e Israele in programma martedì 14 ottobre: le dichiarazioni. Dal palco dell’assemblea della EFC (European Football Clubs) in corso a Roma, il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha toccato due temi di strettissima attualità per il mondo del calcio internazionale: la delicata partita tra Italia e Israele, in programma il 14 ottobre, e le complessità logistiche legate ai visti per i prossimi Mondiali del 2026 e che vedrà impegnati anche alcuni calciatori della Juve, che si terranno negli Stati Uniti, Messico e Canada. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Trump: Onorato di ospitare Gianni Infantino, viene dalla meravigliosa Italia – Il video
Europei di Powerchair Football 2025, Italia in campo a Lignano: tra i convocati la palermitana Irene Infantino
Infantino: "Milan-Como in Australia? Situazione da regolamentare". Poi il commento su Italia-Israele - X Vai su X
Mondiali U20, Italia-Argentina decisiva: le combinazioni per gli ottavi e l'annuncio di Infantino - facebook.com Vai su Facebook
Infantino, 'Italia-Israele? Ora c'è cessate fuoco, siamo felici' - Ora c'è un cessate il fuoco, una notizia di cui tutti dovrebbero essere felici sostenendo questo processo". Si legge su tuttosport.com
Infantino: "Milan-Como in Australia? Situazione da regolamentare" - Il presidente della Fifa sulla partita di Serie A che si giocherà a Perth: 'Serve una riflessione globale'. Riporta msn.com