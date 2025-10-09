Infantino | Nuovi stadi in Italia? A Milano una decisione importante

Internews24.com | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Le parole di Gianni Infantino, presidente della Fifa, sul progetto che riguarda San Siro per il nuovo stadio di Inter e Milan. I dettagli. Dopo aver partecipato all’Assemblea Generale dell’European Football Clubs a Roma, il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha incontrato i giornalisti presenti affrontando diversi temi legati al futuro del calcio. Tra questi, anche quello cruciale delle nuove infrastrutture necessarie per rilanciare il movimento calcistico italiano. NUOVI STADI IN ITALIA – Ho visto che a Milano è stata presa una decisione importante, poi ho sentito le parole del sindaco (Gulatieri, ndr) sull’impianto nuovo di Roma. 🔗 Leggi su Internews24.com

infantino nuovi stadi in italia a milano una decisione importante

© Internews24.com - Infantino: «Nuovi stadi in Italia? A Milano una decisione importante»

In questa notizia si parla di: infantino - nuovi

infantino nuovi stadi italiaInfantino sugli stadi: «L’Italia è un paese di calcio e deve avere gli impianti migliori del mondo!» - Gigi Infantino, presidente della FIFA, quest’oggi si è espresso sugli stadi italiani in vista degli Europei in programma nel 2032: le sue dichiarazioni Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, è to ... Come scrive cagliarinews24.com

infantino nuovi stadi italiaInfantino: "Nuovi stadi in Italia, a Milano è stata presa una decisione importante. Bisogna andare tutti quanti a casa se..." - Dopo aver presenziato all'Assemblea Generale dell'European Football Clubs, a Roma, Gianni Infantino, presidente FIFA, si è intrattenuto con i cronisti presenti per trattare diversi argomenti. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Infantino Nuovi Stadi Italia