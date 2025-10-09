Infantino | Nuovi stadi in Italia? A Milano una decisione importante

Inter News 24 Le parole di Gianni Infantino, presidente della Fifa, sul progetto che riguarda San Siro per il nuovo stadio di Inter e Milan. I dettagli. Dopo aver partecipato all’Assemblea Generale dell’European Football Clubs a Roma, il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha incontrato i giornalisti presenti affrontando diversi temi legati al futuro del calcio. Tra questi, anche quello cruciale delle nuove infrastrutture necessarie per rilanciare il movimento calcistico italiano. NUOVI STADI IN ITALIA – Ho visto che a Milano è stata presa una decisione importante, poi ho sentito le parole del sindaco (Gulatieri, ndr) sull’impianto nuovo di Roma. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infantino: «Nuovi stadi in Italia? A Milano una decisione importante»

In questa notizia si parla di: infantino - nuovi

#Infantino: "Nuovi #stadi in Italia, a Milano è stata presa una decisione importante. Bisogna andare tutti quanti a casa se..." - X Vai su X

Diamo il benvenuto ai nostri nuovi membri! Rosa Santoro, Giá Carbone, Marisa Napolitano, Antal Gondolat, Alessia Grillo Giuseppe Infantino, Marilena Vaccaro, Anthøny Erricø, Sonia Scoccia, Valeria Pastorelli, Romina Matieto, Giacomo Rambone, Angelo D - facebook.com Vai su Facebook

Infantino sugli stadi: «L’Italia è un paese di calcio e deve avere gli impianti migliori del mondo!» - Gigi Infantino, presidente della FIFA, quest’oggi si è espresso sugli stadi italiani in vista degli Europei in programma nel 2032: le sue dichiarazioni Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, è to ... Come scrive cagliarinews24.com

Infantino: "Nuovi stadi in Italia, a Milano è stata presa una decisione importante. Bisogna andare tutti quanti a casa se..." - Dopo aver presenziato all'Assemblea Generale dell'European Football Clubs, a Roma, Gianni Infantino, presidente FIFA, si è intrattenuto con i cronisti presenti per trattare diversi argomenti. Secondo msn.com