Infantino | Milan-Como in Australia? Situazione da regolamentare

Ildifforme.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – “Gare campionati giocate all’estero? Ho la mia opinione personale, che non condividerò per ora. Ma al momento ho visto che la Uefa l’ha approvata. Non so se la Concacaf abbia dato il suo ok e poi passerà dalla Fifa per l’approvazione, ma questa è una partita. Penso che abbiamo bisogno di una riflessione . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

infantino milan como in australia situazione da regolamentare

© Ildifforme.it - Infantino: “Milan-Como in Australia? Situazione da regolamentare”

In questa notizia si parla di: infantino - milan

Infantino a Casa Milan: “Un piacere incontrare Furlani e Scaroni”

Milan, Gianni Infantino visita la sede: le parole del presidente FIFA e le prospettive future

Infantino: "Milan-Como e le partite all'estero? Un rischio, servono regole per tutelare tutti"

infantino milan como australiaInfantino: "Milan-Como in Australia? Situazione da regolamentare" - Il presidente della Fifa sulla partita di Serie A che si giocherà a Perth: 'Serve una riflessione globale'. adnkronos.com scrive

infantino milan como australiaPresidente Fifa, Infantino: "Milan-Como in Australia? La deregulation non aiuta nessuno. Mondiale per club un successo senza precedenti" - Gianni Infantino, presidente della Fifa, a margine dell'assemblea EFC in corso a Roma ha rilasciato alcune dichiarazioni sui temi più importanti del momento: ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Infantino Milan Como Australia