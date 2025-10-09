(Adnkronos) – “Gare campionati giocate all’estero? Ho la mia opinione personale, che non condividerò per ora. Ma al momento ho visto che la Uefa l’ha approvata. Non so se la Concacaf abbia dato il suo ok e poi passerà dalla Fifa per l’approvazione, ma questa è una partita. Penso che abbiamo bisogno di una riflessione . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Infantino: “Milan-Como in Australia? Situazione da regolamentare”