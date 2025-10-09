Infantino | La Coppa del mondo per club è stato un enorme successo sotto ogni punto di vista

All’Assemblea Generale dell’Efc che si sta svolgendo a Roma al Cavalieri Waldorf Hotel è intervenuto il presidente della Fifa  Gianni Infantino. L’intervento di Infantino. «Grazie al sindaco e al ministro dello sport per averci accolto in questa città splendida. Sono rimasto perplesso perché mi ha invitato l’Eca, ma adesso non c’è più. Mi sono reso conto dell’inizio di una nuova era, vi auguro il meglio per quello che sarà un nuovo percorso. Voglio fare i complimenti al presidente Trump e al Qatar per quello che sta succedendo nella crisi medio-orientale, speriamo di poter proseguire in un mondo di pace. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

