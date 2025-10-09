Infantino | giochiamo il Mondiale sempre d’inverno il calendario va ripensato

Gianni Infantino rilancia l’idea di una rivoluzione del calendario calcistico mondiale. Il presidente della Fifa ha suggerito che i Mondiali potrebbero essere disputati regolarmente in inverno, rendendo strutturale la formula adottata in Qatar nel 2022. La riflessione nasce da un dato: il Mondiale 2034 si giocherà in Arabia Saudita, dove le estati — con temperature che superano i 39 gradi di giorno e scendono appena sotto i 25 di notte — rendono impraticabile la tradizionale collocazione tra giugno e luglio. Come già accaduto tre anni fa, quando per il caldo del Golfo il torneo fu spostato a novembre e dicembre, anche il prossimo dovrà adattarsi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

