Indiana Jones e l’Antico Cerchio è in arrivo un aggiornamento gratuito con la Nuova Partita+ ed altre novità

MachineGames festeggia il suo quindicesimo anniversario con un regalo per tutti i fan di Indiana Jones e l’Antico Cerchio. L’action adventure dedicato al celebre archeologo riceverà infatti un aggiornamento gratuito ricco di novità molto richieste dalla community. L’update sarà disponibile dal 10 ottobre 2025 su tutte le piattaforme — Xbox Series X e S, PC e PlayStation 5 — e introdurrà nuove modalità di gioco, contenuti estetici e opzioni di personalizzazione linguistica. La prima grande aggiunta è la Nuova Partita+, una funzione attesa sin dal lancio del gioco. Questa modalità consente di rigiocare l’intera avventura mantenendo tutti i libri di avventura raccolti e sbloccati nel corso della partita precedente, inclusi quelli provenienti dal DLC L’Ordine dei Giganti. 🔗 Leggi su Game-experience.it

