Indagine su Mario Venditi perquisita la casa del pm di Milano Pietro Paolo Mazza | si cercano spese su cavalli auto di lusso e ristoranti

La casa e l'ufficio del pm di Milano Pietro Paolo Mazza sono stati perquisiti oggi (9 ottobre) in relazione all'indagine su Mario Venditti, l'ex magistrato indagato a Brescia per.

Garlasco, perquisite le case dei famigliari di Sempio. Indagato Mario Venditti, ex procuratore di Pavia: “Corrotto per archiviare l’indagine nel 2017”

Garlasco: indagato Mario Venditti, l’ex pm dell’indagine su Andrea Sempio e l’omicidio di Chiara Poggi

Mario Venditti, l’indagine e le perquisizioni: “Il mio nome nel fango, ho servito lo Stato per 45 anni: non meritavo questo”

Indagine su Mario Venditi, perquisita la casa del pm di Milano Pietro Paolo Mazza: si cercano spese su cavalli, auto di lusso e ristoranti - La casa e l'ufficio del pm di Milano Pietro Paolo Mazza sono stati perquisiti oggi (9 ottobre) in relazione all'indagine su Mario ...

Caso Garlasco e indagine su Venditti, perquisizione nell'ufficio del pm Mazza - Procura di Brescia indaga sulle spese dell'ex procuratore, accusato di corruzione nel caso Garlasco