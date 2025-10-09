Indagine su Mario Venditi perquisita la casa del pm di Milano Pietro Paolo Mazza | si cercano spese su cavalli auto di lusso e ristoranti

La casa e l'ufficio del pm di Milano Pietro Paolo Mazza sono stati perquisiti oggi (9 ottobre) in relazione all'indagine su Mario Venditti, l'ex magistrato indagato a Brescia per. 🔗 Leggi su Leggo.it

Garlasco, perquisite le case dei famigliari di Sempio. Indagato Mario Venditti, ex procuratore di Pavia: “Corrotto per archiviare l’indagine nel 2017”

Garlasco: indagato Mario Venditti, l’ex pm dell’indagine su Andrea Sempio e l’omicidio di Chiara Poggi

Mario Venditti, l’indagine e le perquisizioni: “Il mio nome nel fango, ho servito lo Stato per 45 anni: non meritavo questo”

