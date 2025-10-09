Incubo furti in casa a Cesena l’allarme corre via social

Cesena, 9 ottobre 2025 – È sera. Lunedì 6 ottobre, ore 23. Scatta un allarme. Sarà il vento? Un gatto? Chissà. Ma la mente (complice il buio e il silenzio della notte) vola al pensiero di un possibile ladro, magari in qualche via più in là. Siamo a Cesena, ‘al riparo’, in casa nostra. Ma potremmo essere ovunque. È solo una percezione di un qualcosa che stona, un senso di sicurezza che talvolta traballa un po’. Eppure i dati ufficiali dovrebbero confortare. I numeri diffusi dai Carabinieri di Forlì-Cesena, esattamente un mese fa, chiariscono che “i furti in abitazione a Forlì-Cesena sono calati del 15%”, e che in generale, ci sono stati meno reati ma più arresti (190 nei primi otto mesi del 2025). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

