Incubo furti in casa a Cesena l’allarme corre via social
Cesena, 9 ottobre 2025 – È sera. Lunedì 6 ottobre, ore 23. Scatta un allarme. Sarà il vento? Un gatto? Chissà. Ma la mente (complice il buio e il silenzio della notte) vola al pensiero di un possibile ladro, magari in qualche via più in là. Siamo a Cesena, ‘al riparo’, in casa nostra. Ma potremmo essere ovunque. È solo una percezione di un qualcosa che stona, un senso di sicurezza che talvolta traballa un po’. Eppure i dati ufficiali dovrebbero confortare. I numeri diffusi dai Carabinieri di Forlì-Cesena, esattamente un mese fa, chiariscono che “i furti in abitazione a Forlì-Cesena sono calati del 15%”, e che in generale, ci sono stati meno reati ma più arresti (190 nei primi otto mesi del 2025). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: incubo - furti
Torna l'incubo furti a Viterbo e provincia
Era l'incubo di Bastia. Scippi e furti nelle case dei vicini: trentenne nei guai
L’incubo dei furti in casa durante le vacanze: ecco i consigli su come difendersi dai ladri
«In Umbria inequivocabili segnali di rischio mafioso». E i furti sono di nuovo un incubo - X Vai su X
#StefanoDeMartino chiude un settembre da incubo tra furti, ascolti in calo e litigi con la fidanzata. Ma ottobre porta novità: sabato sera su Rai1 con Affari Tuoi prima di Ballando con le Stelle, dove danzerà proprio #BelénRodriguez. Gilda Ambrosio lo consola - facebook.com Vai su Facebook
Capaccio Paestum, furto in casa mentre festeggiano il matrimonio: incubo per due sposi - Quello che doveva essere il giorno più bello si è trasformato in un incubo per una coppia di sposi di Capaccio Paestum. Come scrive ilmattino.it