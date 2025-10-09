Incredibile a Singapore | durante il GP un meccanico guarda… una partita di calcio!

Gazzetta.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre Russell dominava la gara, nei box Mercedes c'era chi pensava ad altro. Un video diventato virale sui social riprende un meccanico intento a seguire un match anziché osservare l'andamento del GP. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

incredibile a singapore durante il gp un meccanico guarda8230 una partita di calcio

© Gazzetta.it - Incredibile a Singapore: durante il GP un meccanico guarda… una partita di calcio!

In questa notizia si parla di: incredibile - singapore

F1, Giovinazzi meglio di Verstappen a Singapore! L’incredibile dato specchio del cattivo rapporto tra l’olandese e Marina Bay

incredibile singapore durante gpBrivido Ferrari a Singapore: incidente Leclerc-Norris in pit lane nelle prove libere - Una leggerezza eccessiva, un gran pasticcio ai box Ferrari durante la seconda sessione di prove libere del Gp di Singapore. Da corrieredellosport.it

L’incredibile freddezza di Hamilton durante il Gp di Singapore: si gratta il naso a 220 km/h - Carlos Sainz si è portato a casa la corsa con una strategia da manuale lasciandosi alle spalle Lando Norris e Lewis Hamilton finito ... Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Incredibile Singapore Durante Gp