Incontro sulla Galleria Monte Pergola chiesto monitoraggio costante dei lavori alla Regione

Avellinotoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Galleria Monte Pergola. Su iniziativa della CGIL Avellino, si è tenuto questa mattina, da remoto, un incontro tra il Presidente della Commissione Trasporti della Regione Campania, On. Luca Cascone, ANAS – committente dei lavori per la galleria Monte Pergola – e i sindaci del comprensorio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

