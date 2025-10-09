Incontro sulla Galleria Monte Pergola chiesto monitoraggio costante dei lavori alla Regione
Galleria Monte Pergola. Su iniziativa della CGIL Avellino, si è tenuto questa mattina, da remoto, un incontro tra il Presidente della Commissione Trasporti della Regione Campania, On. Luca Cascone, ANAS – committente dei lavori per la galleria Monte Pergola – e i sindaci del comprensorio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
“Materie” di Beppe Madaudo: l’arte come incontro tra generazioni alla Galleria Aquilani & Sons
Galleria Le Chiavi: "Chiesto all’Anas incontro urgente"
Dopo l'incontro con l'Anas appare sempre più grave il danno per tutta l'Amiata per il rinvio della riapertura della Galleria Le Chiavi.
In corso a Ca' Pesaro - Galleria Internazionale d'Arte Moderna #Venezia LA CULTURA È DI TUTTI, parte del ciclo di "Incontri intorno al Management della Cultura" L'incontro si propone di esplorare il mondo della #cultura, nelle sue diverse e variegate comp
Solofra, lavori galleria Monte Pergola: convocato vertice in prefettura - La Prefettura di Avellino ha convocato un incontro urgente, fissato per lunedì 4 novembre, per affrontare la situazione critica della galleria del Monte Pergola, su sollecitazione dei sindaci Nicola ... Lo riporta ilmattino.it
Solofra, lavori galleria Monte Pergola: Ricciardi interroga il ministro Salvini - A richiamare l'attenzione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini sarà ... Segnala ilmattino.it