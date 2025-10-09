Incontro sospetto nel parcheggio poi lo scambio di cocaina dal finestrino dell’auto

Bresciatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incontro apparentemente casuale in un parcheggio di Nuvolera ha svelato una fitta rete di spaccio. Gli agenti del commissariato di Desenzano del Garda hanno arrestato un 40enne cittadino albanese, regolare sul territorio nazionale, incensurato e residente a Bedizzole, sorpreso mentre cedeva. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: incontro - sospetto

Cadetti/e: Incontro scambio e sviluppo - Il FTR Gianpaolo Chiusole, sentiti i responsabili dei vari settori e la responsabile del settore giovanile Silvia Pedri, convoca un Incontro denominato ”Scambio&Sviluppo”, dedicato ad atlete/i della ... Secondo fidal.it

Cerca Video su questo argomento: Incontro Sospetto Parcheggio Scambio