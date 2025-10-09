Incontro con Dario Fabbri a Bussolengo

Dario Fabbri presenta “Il destino dei popoli” sabato 25 ottobre, ore 21 all'Ex-bocciodromo – Strada San Vittore 1, Bussolengo (VR). Tra i massimi esperti di geopolitica, Dario Fabbri – direttore della rivista Domino e della Scuola di Domino – presenterà il suo nuovo libro Il destino dei popoli. 🔗 Leggi su Veronasera.it

