Incontro con Dario Fabbri a Bussolengo

Dario Fabbri presenta “Il destino dei popoli” sabato 25 ottobre, ore 21 all'Ex-bocciodromo – Strada San Vittore 1, Bussolengo (VR). Tra i massimi esperti di geopolitica, Dario Fabbri – direttore della rivista Domino e della Scuola di Domino – presenterà il suo nuovo libro Il destino dei popoli. 🔗 Leggi su Veronasera.it

