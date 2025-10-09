Incontriamoci per strada la chiusura della campagna elettorale di Alleanza Verdi Sinistra

Lanazione.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 9 ottobre 2025 –  Chiusura della campagna elettorale di Alleanza Verdi Sinistra: “Incontriamoci per strada” Venerdì 10 ottobre, dalle 17 alle 20, Alleanza Verdi Sinistra sarà nelle strade con tutti i candidati nei loro territori di appartenenza con l’iniziativa “Incontriamoci per strada”, a chiusura della campagna elettorale per le elezioni regionali del 12 e 13 ottobre. Un ultimo appuntamento prima del voto, che sceglie consapevolmente le piazze e le vie della città invece dei palchi o dei soliti comizi con personalità a volte estranee al territorio. Questo per ribadire che la politica deve tornare ad abitare i luoghi reali, tra le persone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

incontriamoci per strada la chiusura della campagna elettorale di alleanza verdi sinistra

© Lanazione.it - “Incontriamoci per strada”, la chiusura della campagna elettorale di Alleanza Verdi Sinistra

In questa notizia si parla di: incontriamoci - strada

incontriamoci strada chiusura campagna“Incontriamoci per strada”, la chiusura della campagna elettorale di Alleanza Verdi Sinistra - Venerdì 10 ottobre, dalle 17 alle 20, Alleanza Verdi Sinistra sarà nelle strade con tutti i candidati nei loro territori di appartenenza con l’iniziativa “Incontriamoci per strada”, a chiusura della c ... Riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Incontriamoci Strada Chiusura Campagna