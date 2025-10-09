incontriamoci per strada la chiusura della campagna elettorale di alleanza verdi sinistra

Arezzo, 9 ottobre 2025 – Chiusura della campagna elettorale di Alleanza Verdi Sinistra: “Incontriamoci per strada” Venerdì 10 ottobre, dalle 17 alle 20, Alleanza Verdi Sinistra sarà nelle strade con tutti i candidati nei loro territori di appartenenza con l’iniziativa “Incontriamoci per strada”, a chiusura della campagna elettorale per le elezioni regionali del 12 e 13 ottobre. Un ultimo appuntamento prima del voto, che sceglie consapevolmente le piazze e le vie della città invece dei palchi o dei soliti comizi con personalità a volte estranee al territorio. Questo per ribadire che la politica deve tornare ad abitare i luoghi reali, tra le persone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

