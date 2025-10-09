Incompatibilità con l’insegnamento | quali altri lavori posso svolgere senza l’autorizzazione del Dirigente? Scheda per docenti di ruolo e precari
L'art. 53 del D.lgs. 1652001, insieme agli artt. 60 e seguenti del T.U. 357, impone l’obbligo di esclusività per i dipendenti pubblici, vietando lo svolgimento di attività extraistituzionali, salvo autorizzazioni specifiche. Le norme sulle incompatibilità si applicano anche ai dipendenti a tempo determinato. L'art. 53 del D.lgs. 1652001 regola infatti l'assegnazione di incarichi retribuiti a tutti i dipendenti pubblici, sia a tempo indeterminato che determinato, senza distinzioni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: incompatibilit - insegnamento
Buona sera. Una docente convocata per 18 ore accetta solo 6 ore perché ha in essere alcuni contratti Co. Co. Co. Secondo è possibile? Avere contratto Co. Co. Co. è compatibile con l'insegnamento? - facebook.com Vai su Facebook